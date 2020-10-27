В РАН рассказали о не заболевающих коронавирусом людях

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Определённая группа людей не заболевают коронавирусной инфекцией даже при многократном контакте с ней, причина такого явления непонятна. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в ходе форума «Здоровое общество 2020».
В РАН рассказали о не заболевающих коронавирусом людях
  • РИА Новости

«Мы пока ещё не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определённая группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причём не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, — это действительно так», — цитирует РИА Новости специалиста.

При этом он подчеркнул, что это нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Кроме того, он отметил, что COVID-19 не несёт катастрофических последствий для иммунной системы.

В начале октября в Роспотребнадзоре отмечали, что люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть COVID-19

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