В РАН рассказали о не заболевающих коронавирусом людях
- РИА Новости
«Мы пока ещё не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определённая группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причём не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, — это действительно так», — цитирует РИА Новости специалиста.
При этом он подчеркнул, что это нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.
Кроме того, он отметил, что COVID-19 не несёт катастрофических последствий для иммунной системы.
В начале октября в Роспотребнадзоре отмечали, что люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть COVID-19.