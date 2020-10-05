Роспотребнадзор рассказал о защите от COVID-19 при мутации генов

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Люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о защите от COVID-19 при мутации генов
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

По заявлению ведомства, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса».

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищён» своими генами», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до шести месяцев.

В Роспотребнадзоре в ответ на его слова подчеркнули, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших. 

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