Роспотребнадзор рассказал о защите от COVID-19 при мутации генов

Люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По заявлению ведомства, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса».

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищён» своими генами», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19.

Кроме того, вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до шести месяцев.

В Роспотребнадзоре в ответ на его слова подчеркнули, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших.