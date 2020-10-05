Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

По мнению учёного, через три-четыре месяца после заболевания коронавирусом наблюдается снижение числа антител, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — заявил он в беседе с URA.RU.

Чепурнов не исключил повторного заболевания COVID-19 пациентов, переболевших в апреле и мае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала переболевшим COVID-19 носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания.