Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

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Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.
Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

По мнению учёного, через три-четыре месяца после заболевания коронавирусом наблюдается снижение числа антител, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — заявил он в беседе с URA.RU.

Чепурнов не исключил повторного заболевания COVID-19 пациентов, переболевших в апреле и мае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала переболевшим COVID-19 носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания.

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