Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19
- АГН «Москва»
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По мнению учёного, через три-четыре месяца после заболевания коронавирусом наблюдается снижение числа антител, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — заявил он в беседе с URA.RU.
Чепурнов не исключил повторного заболевания COVID-19 пациентов, переболевших в апреле и мае.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала переболевшим COVID-19 носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания.