Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, главным вопросом остаётся срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

«Пока идут наблюдения… но вместе с тем (я абсолютно в этом уверена) сегодня защищать органы дыхания должны все — и переболевшие, и не переболевшие. Мы уже очень много знаем о вирусе, но ещё очень далеко не всё, поэтому сегодня нужно поберечь и себя, и близких, и независимо от того, есть у вас антитела или нет у вас антител, нужно соблюдать все правила», — подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире насчитывается не более десяти.

При этом такие случаи зафиксированы среди лиц с доказанным иммунодефицитом или нарушением работы иммунной системы.

Вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил возможность повторного заболевания COVID-19.