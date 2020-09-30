Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Короткая ссылка
Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски
  • РИА Новости

По её словам, главным вопросом остаётся срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

«Пока идут наблюдения… но вместе с тем (я абсолютно в этом уверена) сегодня защищать органы дыхания должны все — и переболевшие, и не переболевшие. Мы уже очень много знаем о вирусе, но ещё очень далеко не всё, поэтому сегодня нужно поберечь и себя, и близких, и независимо от того, есть у вас антитела или нет у вас антител, нужно соблюдать все правила», — подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире насчитывается не более десяти.

При этом такие случаи зафиксированы среди лиц с доказанным иммунодефицитом или нарушением работы иммунной системы.

Вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил возможность повторного заболевания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить