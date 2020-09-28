Попова прокомментировала случаи повторного заболевания коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала случаи повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Есть статистика... она вот только сейчас формируется, достоверных случаев в мире не более десяти. И, как правило, это люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы», — сказала она.

В то же время Попова напомнила, что пока прошло недостаточно времени с тех пор, как COVID-19 появился и начал широкое распространение.

Ранее вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил возможность повторного заболевания COVID-19.