Попова прокомментировала случаи повторного заболевания коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала случаи повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова прокомментировала случаи повторного заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«Есть статистика... она вот только сейчас формируется, достоверных случаев в мире не более десяти. И, как правило, это люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы», — сказала она.

В то же время Попова напомнила, что пока прошло недостаточно времени с тех пор, как COVID-19 появился и начал широкое распространение.

Ранее вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил возможность повторного заболевания COVID-19.

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