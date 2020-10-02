Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Короткая ссылка
Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
  • Reuters

«Думаю, к концу следующего года всё это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал он Интерфаксу.

По словам учёного, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость будет расти.

Говоря о нынешнем подъёме, он назвал его ожидаемым. При этом Зверев отметил, что если в феврале — марте он шёл практически в геометрической прогрессии, то сейчас «это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет».

По последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зафиксирован 1 185 231 случай COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить