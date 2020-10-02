Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Думаю, к концу следующего года всё это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал он Интерфаксу.

По словам учёного, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость будет расти.

Говоря о нынешнем подъёме, он назвал его ожидаемым. При этом Зверев отметил, что если в феврале — марте он шёл практически в геометрической прогрессии, то сейчас «это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет».

По последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зафиксирован 1 185 231 случай COVID-19.