Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
- Reuters
«Думаю, к концу следующего года всё это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал он Интерфаксу.
По словам учёного, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость будет расти.
Говоря о нынешнем подъёме, он назвал его ожидаемым. При этом Зверев отметил, что если в феврале — марте он шёл практически в геометрической прогрессии, то сейчас «это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет».
По последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зафиксирован 1 185 231 случай COVID-19.