В центре Гамалеи подтвердили попытки Запада «переманивать» учёных

Западные университеты предпринимают попытки «переманивать» учёных Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, отметил в эфире телеканала «Россия 1» директор учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, коллектив научных сотрудников центра работает вместе на протяжении последних десяти лет.

«Этому составу учёных позавидовал бы любой американский или европейский университет. Неглупые люди здесь работают», — подчеркнул Гинцбург.

На вопрос о том, пытаются ли «переманивать» сотрудников центра Гамалеи, он ответил утвердительно.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — заявил директор центра.

Ранее глава центра имени Гамалеи заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V».

15 августа в России началось производство вакцины.