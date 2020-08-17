В центре Гамалеи подтвердили попытки Запада «переманивать» учёных

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Западные университеты предпринимают попытки «переманивать» учёных Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, отметил в эфире телеканала «Россия 1» директор учреждения Александр Гинцбург.
В центре Гамалеи подтвердили попытки Запада «переманивать» учёных
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

По его словам, коллектив научных сотрудников центра работает вместе на протяжении последних десяти лет.

«Этому составу учёных позавидовал бы любой американский или европейский университет. Неглупые люди здесь работают», — подчеркнул Гинцбург.

На вопрос о том, пытаются ли «переманивать» сотрудников центра Гамалеи, он ответил утвердительно.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — заявил директор центра.

Ранее глава центра имени Гамалеи заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V».

15 августа в России началось производство вакцины.

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