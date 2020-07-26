Мясников рассказал о ключевых показателях здоровья человека

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Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека.
Мясников рассказал о ключевых показателях здоровья человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный список входят артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара, а также обхват талии.

Так, например, обхват талии у мужчин не должен быть больше 102 см, а у женщин — 88 см. По словам Мясникова, объём талии выше нормы является фактором риска возникновения инфаркта, инсульта, рака и диабета.

Ранее Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.

В мае ФАН писало, что депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

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