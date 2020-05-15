В Челябинске будут бесплатно раздавать медицинские маски

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Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что с 16 мая на остановках и в социальных учреждениях города начнут раздавать бесплатные медицинские маски.
В Челябинске будут бесплатно раздавать медицинские маски
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По словам мэра, маски выделили спонсоры и благотворительные фонды, сообщает URA.RU.

«Мы начали заниматься раздачей масок. С помощью волонтёров раздали 2200 масок за вчерашний день. С завтрашнего дня планируем бесплатно раздавать маски на входах в МФЦ и остановках общественного транспорта», — отметила Котова.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

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