В Челябинске будут бесплатно раздавать медицинские маски

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что с 16 мая на остановках и в социальных учреждениях города начнут раздавать бесплатные медицинские маски.

По словам мэра, маски выделили спонсоры и благотворительные фонды, сообщает URA.RU.

«Мы начали заниматься раздачей масок. С помощью волонтёров раздали 2200 масок за вчерашний день. С завтрашнего дня планируем бесплатно раздавать маски на входах в МФЦ и остановках общественного транспорта», — отметила Котова.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.