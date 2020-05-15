В Челябинске будут бесплатно раздавать медицинские маски
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- РИА Новости
По словам мэра, маски выделили спонсоры и благотворительные фонды, сообщает URA.RU.
«Мы начали заниматься раздачей масок. С помощью волонтёров раздали 2200 масок за вчерашний день. С завтрашнего дня планируем бесплатно раздавать маски на входах в МФЦ и остановках общественного транспорта», — отметила Котова.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.