Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок

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Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.

Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазёров-психов — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — заявил Мясников.

Он подчеркнул, что медицинская маска остаётся эффективной при любом способе ношения при условии плотного прилегания к носу.

«Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС», — заключил врач.

В апреле представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила, что после двух часов использования медицинскую маску необходимо выбросить, иначе можно стать источником инфекции.

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