В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

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Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
  • РИА Новости

«Если только носить маску, а всё другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение», — приводит её слова РИА Новости.

Вуйнович отметила, что маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования её можно выбросить, иначе вы станете источником инфекции.

Как рассказала специалист, если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. При нахождении в толпе она поможет, но физическая дистанция защищает лучше, подчеркнула представитель ВОЗ.

Вуйнович также обратила внимание на нехватку медицинских масок и призвала обеспечить ими абсолютно всех врачей.

Ранее Роспотребнадзор назвал ношение медмаски одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.

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