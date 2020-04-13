В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
- РИА Новости
«Если только носить маску, а всё другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение», — приводит её слова РИА Новости.
Вуйнович отметила, что маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования её можно выбросить, иначе вы станете источником инфекции.
Как рассказала специалист, если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. При нахождении в толпе она поможет, но физическая дистанция защищает лучше, подчеркнула представитель ВОЗ.
Вуйнович также обратила внимание на нехватку медицинских масок и призвала обеспечить ими абсолютно всех врачей.
Ранее Роспотребнадзор назвал ношение медмаски одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.