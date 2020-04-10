Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

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Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора. COVID-19 передаётся от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путём, поэтому медицинская маска может выступать одной из мер профилактики и защиты.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если человек находится в тесном контакте (в пределах одного метра) с человеком, имеющим признаки респираторного заболевания, необходимо носить маску, а также соблюдать гигиену рук и другие меры профилактики.

Эксперты также отметили, что неправильное ношение маски может снизить её эффективность. 

Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил об опасности медицинских масок для собак.

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