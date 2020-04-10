Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора. COVID-19 передаётся от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путём, поэтому медицинская маска может выступать одной из мер профилактики и защиты.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если человек находится в тесном контакте (в пределах одного метра) с человеком, имеющим признаки респираторного заболевания, необходимо носить маску, а также соблюдать гигиену рук и другие меры профилактики.

Эксперты также отметили, что неправильное ношение маски может снизить её эффективность.

Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил об опасности медицинских масок для собак.