Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Опасность распространения вируса сохраняется, пока нет иммунной прослойки хотя бы у 50% населения, а лучше у 75%. В России на сегодня инфицировано менее 0,1% населения», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, ослабление карантинных мероприятий окажется очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.

Со своей стороны, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН отметил, что летом люди меньше болеют разными ОРВИ и он надеется, что так будет и с коронавирусом.

«Естественно, высокие температуры влияют. Вирус имеет период полужизни — как быстро распадающийся изотоп. Если он будет жить на поверхности, пока капля жидкости не высохнет и ещё некоторое время, то при высокой температуре, конечно же, вирус будет выживать во внешней среде меньше», — пояснил Аграновский.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее этот показатель составлял 5841 случай.

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