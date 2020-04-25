Онищенко оценил эффективность солнечного света в борьбе с COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

На пресс-конференции Трамп заявил, что коронавирус может погибнуть за минуту под лучами света.

«Они всё правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», — заявил он в эфире НСН.

Ранее Онищенко оценил эффективность ограничительных мер во время пандемии коронавируса.