Онищенко оценил эффективность солнечного света в борьбе с COVID-19

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Онищенко оценил эффективность солнечного света в борьбе с COVID-19
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На пресс-конференции Трамп заявил, что коронавирус может погибнуть за минуту под лучами света.

«Они всё правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», — заявил он в эфире НСН.

Ранее Онищенко оценил эффективность ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

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