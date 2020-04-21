Врач оценил вероятность сохранения коронавируса в организме

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко оценил возможность сохранения коронавируса в организме человека после выздоровления.
Врач оценил вероятность сохранения коронавируса в организме
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Не исключён вариант, что человек переболел, и, когда мы берём анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в лёгких или ещё в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это? На этот вопрос сегодня мы ответить не можем. Ответим мы на него не раньше, чем через полгода–год», — отметил иммунолог в беседе с радио Sputnik.

Он также пояснил, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда являются опасными.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

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