Врач оценил вероятность сохранения коронавируса в организме

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко оценил возможность сохранения коронавируса в организме человека после выздоровления.

«Не исключён вариант, что человек переболел, и, когда мы берём анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в лёгких или ещё в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это? На этот вопрос сегодня мы ответить не можем. Ответим мы на него не раньше, чем через полгода–год», — отметил иммунолог в беседе с радио Sputnik.

Он также пояснил, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда являются опасными.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.