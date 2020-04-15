Онищенко оценил данные о числе пациентов с коронавирусом в лёгкой форме

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

По его мнению, это должно выработать популяционный иммунитет, а в дальнейшем — привести к победе над вирусом.

«Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создаётся популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это, по существу, естественная вакцинация», — отметил Онищенко в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что по причине распространения случаев бессимптомного течения болезни увеличиваются риски заражения старшей возрастной группы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 30% заразившихся коронавирусом россиян переносят заболевание бессимптомно.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.