Онищенко оценил данные о числе пациентов с коронавирусом в лёгкой форме
- РИА Новости
По его мнению, это должно выработать популяционный иммунитет, а в дальнейшем — привести к победе над вирусом.
«Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создаётся популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это, по существу, естественная вакцинация», — отметил Онищенко в беседе с URA.RU.
Он уточнил, что по причине распространения случаев бессимптомного течения болезни увеличиваются риски заражения старшей возрастной группы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 30% заразившихся коронавирусом россиян переносят заболевание бессимптомно.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.