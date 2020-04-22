Онищенко оценил эффективность ограничительных мер из-за коронавируса

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эффективность ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
Онищенко оценил эффективность ограничительных мер из-за коронавируса
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«Если бы их не было, та цифра, которая сегодня есть, имела бы ещё несколько нолей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, для большинства пациентов болезнь протекает без особых проблем, но среди граждан старшего возраста и тех, кто страдает сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, потери оказались бы очень большими.

Как считает депутат, меры по снижению количества контактов оправданы.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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