Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться в 2021 году. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Варианты вакцины, пригодные для испытания, создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания. Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус», — приводит РИА Новости его слова.

Альштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины. Вирусолог также проанализировал возможную эффективность создаваемых образцов от вируса.

«Стопроцентную гарантию не даёт ни одна вакцина. Но если она способна защитить больше 50% людей, её уже можно применять. Хотя хорошая вакцина должна защищать 80-90%», — сказал учёный.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

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