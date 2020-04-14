Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться в 2021 году. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Варианты вакцины, пригодные для испытания, создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания. Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус», — приводит РИА Новости его слова.

Альштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины. Вирусолог также проанализировал возможную эффективность создаваемых образцов от вируса.

«Стопроцентную гарантию не даёт ни одна вакцина. Но если она способна защитить больше 50% людей, её уже можно применять. Хотя хорошая вакцина должна защищать 80-90%», — сказал учёный.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.