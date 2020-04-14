Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
- АГН «Москва»
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«Варианты вакцины, пригодные для испытания, создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания. Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус», — приводит РИА Новости его слова.
Альштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины. Вирусолог также проанализировал возможную эффективность создаваемых образцов от вируса.
«Стопроцентную гарантию не даёт ни одна вакцина. Но если она способна защитить больше 50% людей, её уже можно применять. Хотя хорошая вакцина должна защищать 80-90%», — сказал учёный.
Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.