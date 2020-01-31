Крымские учёные создали майонез для здорового питания
- Учёные Крымского федерального университета разработали и запатентовали рецепт майонеза для здорового питания
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В качестве ароматизаторов и природных консервантов в майонезе используются масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) из характерных для Крыма растений: розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других.
«Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта», — сообщила RT доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Елена Ножко.
- Доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Елена Ножко
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По её словам, дистилляты эфиромасличного сырья из пряно-ароматических растений содержат большое количество эфирных масел и биологически активных веществ, которые «частично выполняют функцию консервантов и могут заменить искусственно получаемые фенольные соединения».
По данным учёных, и масляные экстракты, и ароматная вода содержат ценные химические соединения, придающие продукту вкус и аромат. В состав майонеза входят купаж растительных масел, сухой яичный порошок, гуаровая и ксанантовая камедь, а также вода. Как утверждают крымские исследователи, срок годности полученного натурального продукта — один месяц. Такой майонез, по словам специалистов, подходит для здорового питания.
Анализ продукта в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма показал его соответствие требованиям ГОСТ. На технологию получения майонеза учёные получили патент.
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