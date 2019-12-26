Диетолог назвала полезные свойства майонеза

Кандидат медицинских наук диетолог Екатерина Бурляева в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах майонеза.

«При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, но и поддерживают определённый баланс между плохим и хорошим холестерином. Также растительные жиры содержат жирорастворимые витамины», — отметила она.

Специалист также добавила, что витамин Е, содержащийся в подсолнечном масле, является мощным антиоксидантом. Кроме того, он полезен для кожи, волос и ногтей.

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