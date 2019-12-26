Диетолог назвала полезные свойства майонеза

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук диетолог Екатерина Бурляева в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах майонеза.
Диетолог назвала полезные свойства майонеза
  • Pixabay

«При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, но и поддерживают определённый баланс между плохим и хорошим холестерином. Также растительные жиры содержат жирорастворимые витамины», — отметила она.

Специалист также добавила, что витамин Е, содержащийся в подсолнечном масле, является мощным антиоксидантом. Кроме того, он полезен для кожи, волос и ногтей.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить