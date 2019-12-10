Роскачество назвало лучший оливковый майонез

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В Роскачестве подвели итоги проверки популярных торговых марок оливкового майонеза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскачество назвало лучший оливковый майонез
  • РИА Новости

Специалисты проверили продукты 18 популярных российских брендов. По итогам испытаний лучшими были названы: «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco.

Как отметили в организации, всю продукцию признали безопасной. Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок, что свидетельствует о присутствии масла оливы в составе продукта.

При этом в ведомстве также добавили, что в продуктах марок «Король стола», «Лента», «То, что надо!», «Умное решение», «Махеев», «Царский», «Паспье», «Здрава», «Глобус» и «Маркет Перекрёсток» обнаружена сорбиновая (Е 200) или бензойная (Е 210) кислота.

Ранее kp.ru сообщала, что Роскачество утвердило список первых шести национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

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