Учёный назвал формулу избавления от жира на животе
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По его данным, тренировки на выносливость улучшают метаболизм, а силовые упражнения увеличивают количество потребляемых калорий.
Помимо важности физического труда, Дешпегель отметил важность правильного питания и ограничения избыточного потребления калорий в эти четыре дня активных тренировок.
В остальные три дня недели врач разрешил отдохнуть от занятий спорта и отказаться от жёстких ограничений в еде.
Дешпегель утверждает, что данная формула была протестирована на 150 участниках эксперимента. После 12 недель тренировок объём талии сокращался на 5 см.
В ноябре издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
Согласно его данным, хороший сон, потребление пищи с высоким содержанием белка и сокращение стресса помогут в борьбе с лишним весом.