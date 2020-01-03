Учёный назвал формулу избавления от жира на животе

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Учёный Гисенского университета Михаэль Дешпегель заявил, что для избавления от жира на животе нужно соблюдать формулу «2 + 2 + 4»: две тренировки на выносливость средней интенсивности, два силовых занятия малой интенсивности в неделю, а также четыре дня правильного питания.
Учёный назвал формулу избавления от жира на животе
  • Pixabay

По его данным, тренировки на выносливость улучшают метаболизм, а силовые упражнения увеличивают количество потребляемых калорий.

Помимо важности физического труда, Дешпегель отметил важность правильного питания и ограничения избыточного потребления калорий в эти четыре дня активных тренировок.

В остальные три дня недели врач разрешил отдохнуть от занятий спорта и отказаться от жёстких ограничений в еде.

Дешпегель утверждает, что данная формула была протестирована на 150 участниках эксперимента. После 12 недель тренировок объём талии сокращался на 5 см.

В ноябре издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.

Согласно его данным, хороший сон, потребление пищи с высоким содержанием белка и сокращение стресса помогут в борьбе с лишним весом.

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