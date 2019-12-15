Кардиолог рассказал, как сохраняет своё сердце здоровым

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Главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в интервью Focus дал рекомендации, как сохранить сердце здоровым. 
Кардиолог рассказал, как сохраняет своё сердце здоровым
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Он рассказал, что необходимо правильно питаться и заниматься спортом. В том числе он назвал важными для здоровья сердца тренировки на выносливость.

Кардиолог сообщил, что три раза в неделю он ходит в течение часа, независимо от погоды. По словам Дилла, регулярность физических нагрузок является важной для сердца. 

Также он рекомендует отказаться от использования лифта и ходить по лестнице.

Специалист отметил, что предпочитает есть рыбу и овощи вместо мяса, это ему помогает не набирать лишний вес.

Дилл добавил, что необходимо избегать стресса, а также контролировать уровень холестерина и артериальное давление.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на Минздрав сообщал, что резкая и аномальная смена погоды может негативно влиять на состояние сердца.

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