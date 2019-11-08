Кардиологи рассказали, как смена погоды может влиять на сердце

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В Министерстве здравоохранения России сообщили, что резкая и аномальная смена погоды может негативно влиять на состояние сердца, сообщает сайт «Москва 24».
Кардиологи рассказали, как смена погоды может влиять на сердце
  • РИА Новости

Специалисты ведомства подготовили рекомендации, которые позволят перенести переходный период без угрозы для здоровья.

«Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей. Наиболее частыми симптомами являются головная боль, слабость, возможно, тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления», — отметила врач-кардиолог регионального сосудистого центра Домодедовской центральной городской больницы Александра Попова.

Во время переходного погодного периода врачи рекомендуют соблюдать щадящий режим дня, избегать переутомления и стрессов, а также следить за давлением.

По словам кардиолога, важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний, среди которых — боли в груди давящего или жгучего характера с иррадиацией в левую руку либо лопатку. Всё это является поводом для незамедлительного обращения к врачу. 

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что значительного понижения температур в ближайшие две недели в столице не ожидается. 

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