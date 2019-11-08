Кардиологи рассказали, как смена погоды может влиять на сердце

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что резкая и аномальная смена погоды может негативно влиять на состояние сердца, сообщает сайт «Москва 24».

Специалисты ведомства подготовили рекомендации, которые позволят перенести переходный период без угрозы для здоровья.

«Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей. Наиболее частыми симптомами являются головная боль, слабость, возможно, тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления», — отметила врач-кардиолог регионального сосудистого центра Домодедовской центральной городской больницы Александра Попова.

Во время переходного погодного периода врачи рекомендуют соблюдать щадящий режим дня, избегать переутомления и стрессов, а также следить за давлением.

По словам кардиолога, важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний, среди которых — боли в груди давящего или жгучего характера с иррадиацией в левую руку либо лопатку. Всё это является поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что значительного понижения температур в ближайшие две недели в столице не ожидается.