На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет

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В американском сегменте Международной космической станции (МКС) снова вышел из строя туалет, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться аналогичным устройством в российском сегменте.
На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет
  • © NASA/Роскосмос

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.

По данным пресс-службы «Роскосмоса», туалет в российском сегменте МКС, который, по словам специалиста подмосковного Центра управления полётами, вынуждены будут посещать астронавты из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента, функционирует нормально.

27 ноября стало известно, что на борту МКС вышли из строя все туалеты. Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что в американском сегменте станции починили туалет, вышедший из строя.

Герой России лётчик-космонавт Александр Лазуткин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с поломкой туалетов в американском сегменте МКС.

По его словам, вся техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы её можно было легко починить, также можно обратиться за советом к специалистам в ЦУП, поэтому космонавты никогда не остаются один на один со своими проблемами.

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