На американском сегменте МКС произошёл сбой в системе электропитания

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На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошёл сбой в системе электропитания, информирует NASA.

«В настоящее время специалисты заняты поиском причины сбоя и восстановлением работоспособности системы электропитания», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отмечается, что экипажу и станции ничто не угрожает.

Как уточнили в NASA, проблема возникла в одном из блоков подключения электропитания MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания.

В феврале сообщалось, что в американском сегменте МКС из туалета вытекло более десяти литров воды. Астронавты собирали воду с помощью полотенец.

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