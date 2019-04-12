В NASA рассказали о главных качествах астронавтов

Представитель Космического центра имени Джонсона Брэнди Дин в беседе с РИА Новости назвала главные качества для астронавта NASA.

«Главные качества, которые мы ценим, остаются теми же: независимо от того, куда отправятся астронавты, мы хотим, чтобы они были хорошими лидерами и хорошими ведомыми в зависимости, например, от ситуации. Хорошие члены команды — люди, с которыми вы не будете против остаться в замкнутом помещении на месяцы», — сообщила Дин.

При этом она отметила, что подготовка астронавтов меняется в зависимости от их миссии и конкретных заданий.

«По мере того, как наше внимание переключается на отправку людей на Луну и Марс, экипажи будут готовиться к другим заданиям, нежели те, которые необходимы для (Международной. — RT) космической станции», — добавила Дин.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что для отправки людей на Луну в 2024 году Соединённым Штатам необходима помощь международных партнёров.