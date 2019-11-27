На американском сегменте МКС починили туалет

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В «Роскосмосе» сообщили, что на американском сегменте Международной космической станции починили туалет, вышедший из строя в ночь на 27 ноября.
На американском сегменте МКС починили туалет
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«После замены и проверки сепаратора работоспособность WHC (ассенизационно-санитарное устройство американского сегмента) восстановлена», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на борту МКС вышли из строя все туалеты

Командир МКС итальянец Лука Пармитано уточнил, что туалет в американском модуле не работал из-за постоянных индикаций неисправности. При этом ассенизационно-санитарное устройство в российском модуле не использовалось из-за переполнения бака.

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