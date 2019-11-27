На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.

По словам командира МКС итальянца Луки Пармитано, сейчас один из туалетов российского производства WHC — в американском модуле Tranquility — не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а второй — ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» — не используется из-за сигнализации переполненного бака.

Сообщается о получении астронавтами разрешения на временное пользование устройствами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus.

Информация о том, пользуются ли «памперсами» российские космонавты, отсутствует.

Отмечается, что другие туалеты, которые есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», могут быть использованы только в ходе автономного полёта корабля и в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Уточняется, что в настоящее время на станции полёт совершают также россияне Александр Скворцов, Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

В феврале стало известно, что в американском сегменте Международной космической станции прорвало туалет. Как отмечалось, из него вытекло более десяти литров воды, астронавты собирали её с помощью полотенец.