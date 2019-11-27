Космонавт Лазуткин оценил ситуацию с поломкой туалетов на МКС

Герой России лётчик-космонавт Александр Лазуткин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с поломкой туалетов в американском сегменте Международной космической станции.

По его словам, техника иногда выходит из строя, и в этом нет ничего особенного.

«Все вещи и все приборы ломаются. В подобных случаях мы просто чиним их — и всё. В целом это происходит нечасто», — отметил Лазуткин.

Космонавт добавил, что вся техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы её можно было легко починить. Кроме того, можно обратиться за советом к специалистам в ЦУП, космонавты никогда не остаются один на один со своими проблемами.

Ранее сообщалось, что на борту МКС вышли из строя все туалеты. Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что на американском сегменте Международной космической станции починили туалет, вышедший из строя в ночь на 27 ноября.