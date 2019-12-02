Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту NASA Нику Хейгу, который в октябре 2018 года находился на борту корабля «Союз МС-10» во время аварии носителя.
Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Ник, вы получили эту награду за дело», — приводит РИА Новости его слова.

В октябре 2018 года во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Находившимся на борту космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Хейга орденом Мужества.

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