Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту NASA Нику Хейгу, который в октябре 2018 года находился на борту корабля «Союз МС-10» во время аварии носителя.

«Ник, вы получили эту награду за дело», — приводит РИА Новости его слова.

В октябре 2018 года во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Находившимся на борту космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Хейга орденом Мужества.