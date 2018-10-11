В NASA прокомментировали инцидент с «Союзом МС-10»
- Reuters
Об этом говорится в соответствующем заявлении в Twitter.
.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 11 октября 2018 г.
«Их перевезут в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звёздном Городке под Москвой», — уточняется в тексте.
NASA продолжает следить за ситуацией.
11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.
«Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин ЧП.
Отмечается, что в 1983 году произошла аналогичная ситуация.