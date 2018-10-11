В NASA прокомментировали инцидент с «Союзом МС-10»

Короткая ссылка
В NASA подтвердили, что американский астронавт Ник Хейг, а также российский космонавт Алексей Овчинин не пострадали в результате аварии с «Союзом МС-10», а также заявили, что члены экипажа будут доставлены в Звёздный Городок.
В NASA прокомментировали инцидент с «Союзом МС-10»
  • Reuters

Об этом говорится в соответствующем заявлении в Twitter.

«Их перевезут в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звёздном Городке под Москвой», — уточняется в тексте. 

NASA продолжает следить за ситуацией.

11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.

«Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин ЧП.

Отмечается, что в 1983 году произошла аналогичная ситуация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить