В NASA прокомментировали инцидент с «Союзом МС-10»

В NASA подтвердили, что американский астронавт Ник Хейг, а также российский космонавт Алексей Овчинин не пострадали в результате аварии с «Союзом МС-10», а также заявили, что члены экипажа будут доставлены в Звёздный Городок.

Reuters

Об этом говорится в соответствующем заявлении в Twitter. .@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 11 октября 2018 г. «Их перевезут в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звёздном Городке под Москвой», — уточняется в тексте. NASA продолжает следить за ситуацией. 11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя. «Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин ЧП. Отмечается, что в 1983 году произошла аналогичная ситуация.