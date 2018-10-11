Источник назвал возможную причину аварии «Союза МС-10»

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Причиной аварии «Союза МС-10» могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.
Источник назвал возможную причину аварии «Союза МС-10»
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник.

Ранее экипаж совершил экстренную посадку в Казахстане. К месту обнаружения космонавтов десантировались военные парашютисты.

11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.

«Роскосмос» создал комиссию для выяснния причин ЧП.

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