Источник назвал возможную причину аварии «Союза МС-10»
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник.
Ранее экипаж совершил экстренную посадку в Казахстане. К месту обнаружения космонавтов десантировались военные парашютисты.
11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.
«Роскосмос» создал комиссию для выяснния причин ЧП.