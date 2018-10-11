«Роскосмос» создал комиссию после аварии «Союза»

«Роскосмос» создал комиссию после аварии отправившегося к МКС «Союза». Об этом в своём Twitter написал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Reuters

«Для выяснения причины аварии на РН «Союз-ФГ» моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля «Союз МС» сработала штатно. Экипаж спасён», — написал Рогозин. Ранее сообщалось, что Рогозин вылетел к месту аварийной посадки «Союза». 11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.