«Роскосмос» создал комиссию после аварии «Союза»
- Reuters
«Для выяснения причины аварии на РН «Союз-ФГ» моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля «Союз МС» сработала штатно. Экипаж спасён», — написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что Рогозин вылетел к месту аварийной посадки «Союза».
11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.