Во время старта ракеты «Союз» произошла авария носителя
Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. На борту корабля находится экипаж МКС-57/58 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее передавалось, что с Байконура запустили пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС.
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