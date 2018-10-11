Во время старта ракеты «Союз» произошла авария носителя

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RT
Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. На борту корабля находится экипаж МКС-57/58 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.
Во время старта ракеты «Союз» произошла авария носителя
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее передавалось, что с Байконура запустили пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС.

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