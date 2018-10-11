Военные парашютисты десантировались к месту аварийной посадки «Союза»

Военные парашютисты десантировались с самолёта Ан-26 к месту обнаружения аварийной посадки экипажа «Союза МС-10».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее «Роскосмос» создал комиссию после аварии «Союза».

11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.