Военные парашютисты десантировались к месту аварийной посадки «Союза»
Военные парашютисты десантировались с самолёта Ан-26 к месту обнаружения аварийной посадки экипажа «Союза МС-10».
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО).
Ранее «Роскосмос» создал комиссию после аварии «Союза».
11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: