Военные парашютисты десантировались к месту аварийной посадки «Союза»

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Военные парашютисты десантировались с самолёта Ан-26 к месту обнаружения аварийной посадки экипажа «Союза МС-10».
Военные парашютисты десантировались к месту аварийной посадки «Союза»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее «Роскосмос» создал комиссию после аварии «Союза».

11 октября на второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.

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