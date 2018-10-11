Жена космонавта Овчинина рассказала о самочувствии супруга
- РИА Новости
«Мне из ЦУП уже позвонили, сказали, что всё хорошо, что спасательная группа прибыла, травм нет, всё обошлось», — сказала она.
По словам Овчининой, космонавтов в ближайшее время доставят на Байконур, а позднее, вероятно, домой.
Отмечается, что медики также сообщили об отсутствии травм у членов экипажа.
11 октября на второй минуте старта ракеты к МКС произошла авария носителя.
К месту обнаружения «Союза МС-10» десантировались военные парашютисты.