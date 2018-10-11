Жена космонавта Овчинина рассказала о самочувствии супруга

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Светлана Овчинина, жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала о состоянии здоровья супруга, а также американского астронавта Ника Хейга.
Жена космонавта Овчинина рассказала о самочувствии супруга
  • РИА Новости

«Мне из ЦУП уже позвонили, сказали, что всё хорошо, что спасательная группа прибыла, травм нет, всё обошлось», — сказала она.

По словам Овчининой, космонавтов в ближайшее время доставят на Байконур, а позднее, вероятно, домой.

Отмечается, что медики также сообщили об отсутствии травм у членов экипажа.

11 октября на второй минуте старта ракеты к МКС произошла авария носителя.

К месту обнаружения «Союза МС-10» десантировались военные парашютисты.

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