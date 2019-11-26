Запущенный Минобороны спутник вышел на орбиту

Космический аппарат, запущенный Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту. Отмечается, что он сможет следить за состоянием других российских спутников.

«Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников», — приводит РИА Новости сообщение Министерства обороны России. Отмечается, что оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съёмку поверхности Земли. Уточняется, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь, бортовые системы работают штатно. Ранее стало известно, что блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк. Ожидалось, что космический аппарат будет полностью выведен на орбиту в течение нескольких часов. Ракета была запущена боевым расчётом ВКС России 25 ноября в 20:52 мск.