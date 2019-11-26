Запущенный Минобороны спутник вышел на орбиту

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Космический аппарат, запущенный Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту. Отмечается, что он сможет следить за состоянием других российских спутников.

«Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников», — приводит РИА Новости сообщение Министерства обороны России.

Отмечается, что оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съёмку поверхности Земли.

Уточняется, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь, бортовые системы работают штатно.

Ранее стало известно, что блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.

Ожидалось, что космический аппарат будет полностью выведен на орбиту в течение нескольких часов.

Ракета была запущена боевым расчётом ВКС России 25 ноября в 20:52 мск.

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