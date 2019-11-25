Минобороны сообщило о пуске ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником

Воздушно-космические силы России выполнили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом информирует Министерство обороны.

«В понедельник, 25 ноября, в 20:52 мск... боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — цитирует ведомство РИА Новости.

В министерстве добавили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.

При этом указывается, что пуск и полёт ракеты контролировались средствами наземного автоматизированного комплекса управления.

30 августа космические войска Воздушно-космических сил России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.