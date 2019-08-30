Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки. В ведомстве проинформировали, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил, разгонный блок «Бриз-КМ» успешно отделился. Ракета должна вывести на орбиту космический аппарат в интересах МО. В начале августа с Байконура запустили «Протон-М» с военным спутником.