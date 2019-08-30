Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
- © пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.
В ведомстве проинформировали, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме.
Ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил, разгонный блок «Бриз-КМ» успешно отделился.
Ракета должна вывести на орбиту космический аппарат в интересах МО.
В начале августа с Байконура запустили «Протон-М» с военным спутником.