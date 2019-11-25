Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
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- РИА Новости
«Космическая головная часть ракеты космического назначения лёгкого класса «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России... штатно отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ожидается, что космический аппарат будет полностью выведен на орбиту в течение нескольких часов.
Ракета была запущена боевым расчётом ВКС России 25 ноября в 20:52 мск.