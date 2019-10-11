Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося советского космонавта Алексея Леонова.
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

«Ушёл из жизни человек поистине планетарного масштаба, внёсший неоценимый вклад в освоение Вселенной. Его первый выход в открытый космос стал знаковой вехой в истории космонавтики», — говорится в телеграмме с соболезнованиями. 

Также Лукашенко отметил, что Леонова отличали стойкость, незаурядное мужество, беззаветная преданность своему долгу и профессии.

«Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером служения Отечеству для будущих поколений», — подчеркнул президент.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова и оценил его вклад в историю покорения Вселенной.

Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался 11 октября на 86-м году жизни.

Подробнее о жизни и достижениях советского космонавта — в материале RT.

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