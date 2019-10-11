«Легенда и пионер мировой космонавтики»: умер дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов

В возрасте 85 лет ушёл из жизни Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. 18 марта 1965 года он провёл в безвоздушном пространстве 12 минут 9 секунд, а в июле 1975-го участвовал в исторической стыковке космических кораблей СССР и США — проекте «Союз» — «Аполлон». Свои соболезнования в связи с кончиной легенды космонавтики выразили в Роскосмосе, NASA и Европейском космическом агентстве. Как отметил Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин всегда восхищался мужеством Леонова, «человека с большой буквы». Церемония прощания и похороны лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза пройдут 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

В пятницу, 11 октября, умер дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации запаса Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. Ему было 85 лет.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова его помощницы Натальи Филимоновой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к окружению космонавта, после февральской операции на пальцах ноги из-за диабета Леонов постоянно находился под наблюдением врачей в госпиталях.

Церемония прощания с космонавтом состоится во вторник, 15 октября 2019 года в 11:00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище, отмечает пресс-служба «Роскосмоса».

РИА Новости поясняет, что похороны Леонова пройдут в присутствии роты почётного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна. Также указывается, что Леонов станет третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах, — после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

«Легенда космонавтики»

Свои соболезнования по случаю смерти первого человека, вышедшего в открытый космос, уже выразили в «Роскосмосе», Европейском космическом агентстве (ЕКА) и NASA.

«Один из первых космонавтов мировой космической эры, всегда преданный Отечеству и своему делу, он вписал своё имя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нём будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую, героическую жизнь», — подчеркнули в российской госкорпорации по космической деятельности.

Сайт «Роскосмоса» окрасился в траурные цвета.

В пресс-службе ЕКА назвали Леонова «пионером российской космонавтики», а в NASA — «легендарным космонавтом».

«Его выход в безвоздушное космическое пространство положил начало истории работы за бортом летательных аппаратов, что сделало возможным техническое обслуживание МКС в наши дни», — пояснили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

В NASA прервали прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук, для того чтобы сообщить зрителям о смерти Леонова.

«Леонов был человеком с большой буквы»

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Алексея Леонова в связи с его кончиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в кулуарах заседания совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

«Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком — с большой буквы», — сказал Песков.

По его словам, в самое ближайшее время президент России направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким дважды Героя Советского Союза.

Архивное фото. Владимир Путин и Алексей Леонов

kremlin.ru

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, имя Алексея Леонова навсегда вписано «в мировую историю космонавтики». Его жизнь будет достойным примером для будущих поколений, добавил он.

«Мужество и сила воли Алексея Архиповича сочетались с его творческими способностями. Многим он известен не только как космонавт, но и как замечательный художник», — подчеркнул Володин.

Свои соболезнования выразил также глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что с большим уважением относился к Леонову, с которым был лично знаком.

«Завершился жизненный путь лётчика-космонавта Алексея Леонова. Он первым побывал в открытом космосе... Алексей Архипович был одним из членов экипажа «Союз» — «Аполлон». Искренно соболезную родным и близким», — заявил Кадыров.

Космонавт, трижды вошедший в историю

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сейчас Кемеровская область). В этом году ему исполнилось 85 лет. В честь юбилея члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин 29 мая вышли в открытый космос в скафандрах, на которых были прикреплены надписи «Леонов №1» и «С днём рождения, Алексей Архипович».

29 мая состоится выход в открытый космос Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности космической станции — https://t.co/CGsBlvnWXl



«Космическая прогулка» будет посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова pic.twitter.com/ajPxxl5eOh — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2019

Леонов был одним из 20 человек, зачисленных в первый отряд космонавтов СССР. 18 марта 1965 года во время полёта космического корабля «Восход-2», командиром которого был Павел Беляев, он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду, из которых вне корабля Леонов провёл 12 минут 9 секунд. В итоге был сделан вывод о возможности выполнения человеком различных работ в открытом космосе.

«Я постоянно анализирую ту ситуацию, нахожу некоторые ошибки, которых можно было бы избежать, — а они были и могли привести к трагедии. Всё, в общем-то, находилось на грани. Как сказал Борис Евсеевич Черток, если бы ему сейчас дали подписать документы на эту работу, он бы их никогда не подписал», — рассказывал Леонов в интервью RT в 2015 году.

Он отмечал, что первый выход в открытый космос запомнился на всю жизнь

«На Земле мы не понимаем размеров нашей планеты, только в космосе можно это осознать. Сколько угодно говорите, что шар круглый, но когда вы увидите планету из космоса, то удивитесь. Даже в корабле смотришь в иллюминатор — ну две-три звезды. А тут звёзды везде и Солнце, как вколоченное в небо, и чёрное небо. И от Солнца температура градусов 150, со стороны тени — минус 140, а внутри скафандра — плюс 20. Я не предполагал всего этого», — пояснял космонавт.

Спустя десять лет после первого выхода в открытый космос, в июле 1975 года, Алексей Леонов совершил свой второй космический полёт, который также вошёл в историю. Он был командиром экипажа, который участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран. Экспериментальный проект получил название: «Союз» — «Аполлон». Тогда состоялось историческое рукопожатие советского космонавта и американского астронавта Томаса Стаффорда.

«В 1975 году обстановка была гораздо хуже, чем сейчас: мы находились на самом пике холодной войны. Но когда мы вместе летели над Землёй в связке «Союз» — «Аполлон», мы могли говорить с орбиты вещи, недоступные дипломатам того времени», — пояснял Леонов позднее.

Командиры «Союза-19» и «Аполлона» после завершения той миссии сохранили близкие отношения. Леонов стал крёстным отцом сыновей Стаффорда (обоих мальчиков Томас усыновил из Фряновского детского дома при содействии Алексея). Кроме того, в семье гражданина США появился внук по имени Алексей, которого назвали в честь дважды Героя Советского Союза.