Путин оценил вклад Леонова в историю покорения Вселенной
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- РИА Новости
«Алексей Архипович Леонов был выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью. Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны», — говорится в послании Путина.
Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Соболезнования в связи с его кончиной выразило руководство «Роскосмоса» и NASA.
Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
18—19 марта 1965 года Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта он осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.
За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.