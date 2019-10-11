Путин оценил вклад Леонова в историю покорения Вселенной

Советский космонавт Алексей Леонов вписал легендарные страницы в летопись покорения Вселенной и в российскую историю, заявил президент России Владимир Путин.

«Алексей Архипович Леонов был выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью. Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны», — говорится в послании Путина.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Соболезнования в связи с его кончиной выразило руководство «Роскосмоса» и NASA.

Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

18—19 марта 1965 года Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта он осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.