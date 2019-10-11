NASA скорбит в связи со смертью Алексея Леонова

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос.
NASA скорбит в связи со смертью Алексея Леонова
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос», — сообщило NASA в Twitter.

Как отметило ведомство, именно благодаря смелому шагу Леонова было положено начало истории работы в открытом космосе, что сделало возможным обслуживание Международной космической станции.

Соболезнования в связи с кончиной космонавта выразило также руководство «Роскосмоса».

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

18—19 марта 1965 года Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта он осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.

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