NASA скорбит в связи со смертью Алексея Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос.

«Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос», — сообщило NASA в Twitter.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1 — NASA (@NASA) October 11, 2019

Как отметило ведомство, именно благодаря смелому шагу Леонова было положено начало истории работы в открытом космосе, что сделало возможным обслуживание Международной космической станции.

Соболезнования в связи с кончиной космонавта выразило также руководство «Роскосмоса».

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

18—19 марта 1965 года Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта он осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.