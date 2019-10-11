Умер космонавт Алексей Леонов

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RT
Советский космонавт Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
Умер космонавт Алексей Леонов
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Отмечается, что церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. 

В марте 1965 года вместе с Павлом Беляевым совершил свой первый космический полёт в качестве второго пилота корабля «Восход-2». Тогда он вышел в открытый космос.

В ходе своего второго полёта в июле 1975 года как командир экипажа участвовал в стыковке космических кораблей «Союз-19» (СССР) и Apollo 18 (США).

Был дважды Героем Советского Союза.

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