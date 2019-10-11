Умер космонавт Алексей Леонов
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- РИА Новости
Отмечается, что церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области.
В марте 1965 года вместе с Павлом Беляевым совершил свой первый космический полёт в качестве второго пилота корабля «Восход-2». Тогда он вышел в открытый космос.
В ходе своего второго полёта в июле 1975 года как командир экипажа участвовал в стыковке космических кораблей «Союз-19» (СССР) и Apollo 18 (США).
Был дважды Героем Советского Союза.