Скончался советский космонавт Валерий Быковский

На 85-м году жизни скончался космонавт Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза.

«27 марта на 85-м году жизни скончался лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза полковник Валерий Фёдорович Быковский», — заявил представитель Центра подготовки космонавтов.

Как сообщает РИА Новости, прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.

Быковский относился к первому поколению советских космонавтов. Он совершил три полёта в космос общей продолжительностью почти 21 сутки — в 1963, 1976 и 1978 годах.

В 1965—1969 годах Быковский возглавлял группу космонавтов, которых готовили по советским программам облёта Луны и посадки на неё.





