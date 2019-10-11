Космонавт Сураев прокомментировал смерть Алексея Леонова

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти советского космонавта Алексея Леонова.

«Это невосполнимая потеря. Очень жаль, потому что Алексей Архипович — великий космонавт, великий человек, первый вышел в открытый космос. Для нас он был примером и эталоном даже после ухода из отряда космонавтов. Он всегда был в курсе всех дел, проблем, очень нам помогал. Очень жаль, что так случилось. Он — человек-легенда», — отметил Сураев.

Советский космонавт Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.

Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

18—19 марта 1965 года Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта он осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.