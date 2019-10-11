Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин соболезнует в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Песков отметил, что глава России относился к Леонову с глубоким уважением и в ближайшее время он направит семье космонавта телеграмму с соболезнованиями.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы», — цитирует его РИА Новости.

Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.

Свои соболезнования в связи со смертью космонавта уже выразили в «Роскосмосе» и NASA.

В свою очередь, космонавт-испытатель Максим Сураев, Герой России, депутат Государственной думы, в беседе с RT назвал кончину Леонова «невосполнимой потерей».

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