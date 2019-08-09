Эксперт рассказал о развитии стентирования внутренней сонной артерии в России

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Заместитель директора по науке Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского академик РАН Баграт Алекян в беседе с «Российской газетой» рассказал о развитии стентирования внутренней сонной артерии в России.
Эксперт рассказал о развитии стентирования внутренней сонной артерии в России
  • РИА Новости

«Стентирование сонной артерии проводится в 200 из 360 центров страны. За последние 20 лет в стране подготовлены более 2 тыс. специалистов по эндоваскулярной хирургии. Есть оснащение, которое позволяет их проводить», — заявил он.

По его словам, в 2018 году выполнено 5,3 тыс. таких операций.

Как считает Алекян, вероятнее всего, в ближайшие годы их число будет соответствовать открытым операциям на внутренней сонной артерии.

Эксперт добавил, что операции стентирования проводятся без наркоза и без скальпеля — с введением стента через бедренную артерию.

«После неё пациент на второй день уходит домой», — добавил он.

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